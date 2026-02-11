Любые переговоры по урегулированию на Украине не имеют никакого значения без России, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, это бессмысленно.

Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны. Они говорили: «Ну вот и все. Мы пришли к соглашению. Мы на 90% приблизились к цели», — констатировал аналитик.

Он добавил, что при этом «никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает». При этом в США отлично понимают, что на самом деле происходит на Украине, отметил Джерми.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен информировать европейских представителей о прогрессе в переговорах по урегулированию, прошедших в Абу-Даби. По его уточнению, Киев также готовится к предстоящим трехсторонним встречам.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в скором времени. При этом он исключил возможность их проведения на территории Соединенных Штатов, подчеркнув, что такой вариант не рассматривался.