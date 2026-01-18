Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 17:15

Мой топ-рецепт для перекуса на работе: готовим жаркое мексиканское буррито — шаурма идет мимо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Буррито — это целый мир вкуса, аккуратно упакованный в тонкую тортилью. Ароматное мясо с овощами и фасолью, яркий рис с куркумой, свежие помидоры и тягучий сыр создают идеально сбалансированную начинку, которая после быстрой обжарки облачается в хрустящую золотистую оболочку.

400 г мясного фарша обжариваю на сковороде с растительным маслом, добавляю специи (кумин, чили, паприка), соль и измельченный чеснок по вкусу. Когда мясо подрумянится, добавляю 1 нарезанную кубиками луковицу и 1 болгарский перец, нарезанный соломкой. Тушу 5–7 минут до мягкости овощей. Затем вмешиваю полбанки фасоли в томатном соусе и прогреваю. Для риса 1 стакан промытого риса слегка обжариваю на сухой сковороде, заливаю 1,5 стакана воды, добавляю 2 ст. л. кетчупа, щепотку куркумы и соль. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой до готовности риса и впитывания жидкости. Тортилью смазываю смесью сметаны и острого соуса. По центру выкладываю слой риса, затем мясную начинку с фасолью, сверху — нарезанные помидоры и тертый сыр. Края тортильи заворачиваю внутрь, затем плотно скручиваю рулет. Обжариваю буррито на сухой сковороде или гриле по 1–1,5 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и хрустящей корочки. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
еда
рецепты
работа
офис
Мексика
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.