Мой топ-рецепт для перекуса на работе: готовим жаркое мексиканское буррито — шаурма идет мимо

Буррито — это целый мир вкуса, аккуратно упакованный в тонкую тортилью. Ароматное мясо с овощами и фасолью, яркий рис с куркумой, свежие помидоры и тягучий сыр создают идеально сбалансированную начинку, которая после быстрой обжарки облачается в хрустящую золотистую оболочку.

400 г мясного фарша обжариваю на сковороде с растительным маслом, добавляю специи (кумин, чили, паприка), соль и измельченный чеснок по вкусу. Когда мясо подрумянится, добавляю 1 нарезанную кубиками луковицу и 1 болгарский перец, нарезанный соломкой. Тушу 5–7 минут до мягкости овощей. Затем вмешиваю полбанки фасоли в томатном соусе и прогреваю. Для риса 1 стакан промытого риса слегка обжариваю на сухой сковороде, заливаю 1,5 стакана воды, добавляю 2 ст. л. кетчупа, щепотку куркумы и соль. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой до готовности риса и впитывания жидкости. Тортилью смазываю смесью сметаны и острого соуса. По центру выкладываю слой риса, затем мясную начинку с фасолью, сверху — нарезанные помидоры и тертый сыр. Края тортильи заворачиваю внутрь, затем плотно скручиваю рулет. Обжариваю буррито на сухой сковороде или гриле по 1–1,5 минуты с каждой стороны до появления золотистых полос и хрустящей корочки. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.