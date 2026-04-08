Сразу в трех городах России временно закрыли аэропорты В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика ввели временные ограничения

Краснодарский аэропорт аэропорт Пашковский временно перестал принимать и выпускать авиарейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Волгограда и Геленджика.

До этого стало известно, что более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Среди задерживающихся были самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Также сообщалось, что около 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки. Причиной стали ограничения на прием воздушных судов в Пулково.

Кроме того, в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. Инцидент случился через 20 минут после взлета. Гаджет вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем, при попытке выключить его тот получил ожог руки.