08 апреля 2026 в 23:30

Сразу в трех городах России временно закрыли аэропорты

В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика ввели временные ограничения

Краснодарский аэропорт аэропорт Пашковский временно перестал принимать и выпускать авиарейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Волгограда и Геленджика.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Волгоград, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

До этого стало известно, что более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Среди задерживающихся были самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Также сообщалось, что около 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки. Причиной стали ограничения на прием воздушных судов в Пулково.

Кроме того, в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. Инцидент случился через 20 минут после взлета. Гаджет вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем, при попытке выключить его тот получил ожог руки.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

