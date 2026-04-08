08 апреля 2026 в 23:42

Дежурные силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ над регионами России

Минобороны РФ: ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ за восемь часов дежурства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. БЛПА были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей, а так же респубки Крым и Азовского моря, уточнили в ведомстве.

В период с 15:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгодроской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, были повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

До этого Гладков рассказал: семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно, считает он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители прокомментировали покупку прокурором марафонов Лерчек
США отвергли заявления о включении Ливана в режим прекращения огня
Правда и мифы о Пасхе: запрет на мытье, освящение алкоголя, колдовство
«Три пункта»: парламент Ирана обвинил США в нарушении договора о перемирии
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона ВСУ
Дежурные силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ над регионами России
Сразу в трех городах России временно закрыли аэропорты
«Теория безумца»: в Британии сравнили Трампа с Никсоном
Спектакль Барщевского, слезы, сделка с совестью: как живет Лариса Долина
В МИД РФ оценили выход Молдавии из СНГ
В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели десятков попугаев
«Они провалились»: Трамп жестко высказался о НАТО из-за ситуации с Ираном
В одной европейской стране детям полностью запретили пользоваться соцсетями
Вучич допустил проведение выборов в Сербии этим летом
В 2026 году россияне смогут выбрать один из пяти способов увеличить пенсию
В РПЦ раскрыли важнейший признак Второго пришествия Христа
Потоки воды размывают дороги и подтапливают дома в Марий Эл и Подмосковье
Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
Кадыров объяснил, на каких условиях Чечня отправит военных в Иран
Имущество высокопоставленной судьи и ее семьи арестовали
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

