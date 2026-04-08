Дежурные силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ над регионами России

В период с 15:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгодроской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, были повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

До этого Гладков рассказал: семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно, считает он.