09 апреля 2026 в 00:50

Сенаторы предложили ужесточить наказание за повреждение электросетей

В Госдуме предложили штрафовать до 1 млн рублей за повреждение электросетей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Законопроект, согласно которому предлагается установить штраф до миллиона рублей за повреждение электросетей, внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки планируется внести в статью 9.7 КоАП РФ. Авторы инициативы предлагают ввести отдельные штрафы за случаи, когда повреждение электросетей приводит к полному или частичному ограничению потребления электроэнергии на срок более трех суток.

Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы от 50 до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма повышается — от 300 до 400 тыс. рублей. В некоторых случаях предусмотрена дисквалификация до трех лет. Индивидуальным предпринимателям может грозить от 350 до 450 тыс. рублей или заморозка деятельности на срок до 90 суток.

Что касается юридических лиц, то штрафные санкции варьируются от 500 тыс. до 1 миллиона рублей. Возможна приостановка работы на срок до 90 суток.

В случае если повреждение электросетей повлекло за собой ограничения подачи электроэнергии на неопределенный срок, предлагается дополнительно закрепить штрафы. Для граждан — от 30 до 50 тыс. рублей, для компаний — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что за несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей. По его словам, умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами.

Россия
Госдума
законопроект
штрафы
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

