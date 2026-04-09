09 апреля 2026 в 00:05

США отвергли заявления о включении Ливана в режим прекращения огня

Вэнс заявил, что США не соглашались на включение Ливана в перемирие с Ираном

Джей Ди Вэнс Фото: David Balogh/XinHua/GlobalLookPres
Вашингтон не давал Ирану обещаний относительно включения Ливана в режим прекращения огня, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сообщил, что между сторонами возникло «недопонимание».

Я думаю, дело во вполне обоснованном недопонимании. Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний. Мы никогда не давали понять, что дело будет обстоять так, — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.

Вице-президент подчеркнул, что Иран, вероятно, исказил толкование условий обсуждаемого прекращения огня. Так, он заявил, что этот вопрос будет касаться Ирана, Израиля, союзников Соединенных Штатов и стран Персидского залива.

Недавно вице-президент раскрыл условия перемирия между США и Ираном. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп поставил ультиматум.

