Молдавия пригрозила Европе немытыми яйцами

Правительство Молдавии на заседании в среду, 8 апреля, которое транслируется в режиме онлайн на сайте кабмина, утвердило новые правила розничной торговли куриными яйцами, запрещающие санитарную обработку продукции высшей категории для приведения национальных стандартов в соответствие с регламентами Евросоюза. Подобная мера направлена на сохранение «естественной защитной кутикулы скорлупы».

Согласно принятым нормам, яйца категории А (свежие) запрещено мыть или чистить как до, так и после процесса классификации, — сказано в сообщении.

В новых правилах также вводится строгая классификация яиц по весу — от мелких (категория S, менее 53 граммов) до очень крупных (категория XL, от 73 граммов). Кроме того, запрещено искусственное охлаждение яиц ниже пяти градусов Цельсия в местах их хранения и торговли.

В экономическом обосновании постановления отмечается, что для эффективного внедрения регламентов необходимо обновление технической базы 60 профильных предприятий страны, включая закупку современного оборудования и строительство новых помещений для содержания птицы.

