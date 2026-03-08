Зимняя Олимпиада — 2026
«Наше достоинство»: Иран жестко ответил на слова Трампа о капитуляции

Иран отверг требование Трампа о безоговорочной капитуляции республики

Дональд Трамп
Иран отвергает требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции, заявил в интервью телеканалу NBC министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран будет защищаться столько, сколько потребуется.

Мы никогда не сдаемся. Мы никогда не капитулируем и продолжим сопротивляться столько, сколько потребуется. Мы продолжим защищать себя. И мы защищаем нашу территорию, наш народ и наше достоинство, а наше достоинство не продается, — подчеркнул Аракчи.

Ранее Трамп заявил, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Глава государства сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами.

По данным газеты Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия США. В частности, политик собирался ударить по республике баллистическими ракетами.

