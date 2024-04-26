«Я была вся в крови»: список звезд, которых избивали партнеры

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила, что, скорее всего, ее законопроект об охранном ордере для жертв домашнего насилия не будет принят. Комитет ГД по государственному строительству и законодательству вынес отрицательное заключение. Политик давно отстаивает право жертв домашнего насилия на защиту от абьюзеров. Документ предлагал ввести запрет для насильников приближаться к потерпевшим на определенное расстояние. NEWS.ru вспомнил четыре случая из истории российского шоу-бизнеса, когда артисты страдали от рук агрессивных партнеров.

Юля Волкова

Солистка группы «Тату» подверглась избиению на глазах у своих детей в Турции. Ее партнер Григорий Заранди, известный как Гия Гальский, сломал ей челюсть в трех местах.

«Я была вся в крови. Врачи позднее сказали, что еще полмиллиметра, и он мог попасть мне в висок, а это верная смерть. Я не могла говорить, открывать рот. Думаю, он не хотел меня убивать. Его целью было лицо, поскольку он знал, что я артистка, что я должна выступать», — рассказывала певица в интервью Дмитрию Борисову.

Мужчина действовал по классике: сначала потребовал от Волковой отказаться от общения с друзьями, а после настоял на переезде в Турцию. Приехать в Россию Заранди не может из-за своего криминального статуса. После покушения он продолжил преследовать певицу.

«Человек продолжает мне звонить, писать. Он угрожает, что не даст мне спокойно жить», — поделилась Волкова.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Юлия Волкова

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказывала в шоу «Алена, блин!», что богатый ухажер сильно избил ее из-за поцелуя в щеку с режиссером.

«Это был влиятельный человек, который купил меня. Бриллианты, шубы, машины — раньше я этого всего не видела. Его я не любила, но по глупости думала, что полюблю. Когда мы стали вместе жить, моя жизнь закончилась. Однажды мы с режиссером на прощание поцеловались в щечку, как у нас это принято. Когда я приехала домой, меня просто избили ногами, выдернули все телефоны, закрыли на ключ и ушли. Моя мама выламывала дверь и вызвала скорую помощь», — рассказала ведущая.

Позже, по ее словам, мужчина продолжал портить ей жизнь. Угрозы поступали и ее окружению. Из-за страха за свою жизнь она через третье лицо покупала квартиру, чтобы никто не мог узнать ее адрес. Два месяца еду в квартиру Кудрявцевой приносила ее мать.

Сейчас, по словам Кудрявцевой, ее абьюзер живет с новой семьей в Париже. Его имя она не раскрывает.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

Валерия

Певица Валерия после ухода от мужа-продюсера Александра Шульгина практически весь следующий альбом посвятила теме пережитого домашнего насилия. Первый раз Шульгин поднял руку на Валерию, когда их дочери было три месяца. С появлением второго ребенка ситуация только ухудшилась.

«Мне некуда было обратиться. 1990-е, какая полиция? Я помню, что нужно было освидетельствовать побои только по месту прописки. <...> Я вырвалась из подмосковного поселка, добралась до первого травмпункта в Москве. Они смотрят: «Где вы прописаны? Это не к нам». И я поняла, что туда, к месту прописки, я не доберусь. У меня просто не будет времени», — рассказывала Валерия в разговоре с правозащитницей Анной Ривиной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Дети Валерии тоже публично рассказывали об издевательствах отца. Сын Артемий в программе «Ты не поверишь» делился, что однажды отец бросил его в вольер с собакой, которую он очень боялся.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Валерия

Жасмин

Впервые о том, что муж избивает певицу Жасмин, стало известно летом 2006 года. Артистку госпитализировали из дома в поселке Жуковка. Медикам она сказала, что ее избивали два дня подряд. Ее лицо опухло, под левым глазом был огромных размеров синяк. Певица с трудом могла говорить, жаловалась на сильное головокружение и тошноту. В тот же год артистка развелась с бизнесменом.

«Ни ради детей, ни ради себя терпеть насилие не нужно. Важно, чтобы женщина в первую очередь сама понимала, что люди не меняются и дальше будет только хуже, чтобы научилась уважать сама себя и бороться за уважение со стороны мужчины. Второй фактор — как раз когда женщина готова бороться, а правоохранительные органы бездействуют», — говорила артистка в интервью aif.ru.

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