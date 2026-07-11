Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июля 2026 года

11 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июля 2026 года

Народные приметы 11 июля советовали заварить из крапивы чай или даже сварить суп. Свое профессиональное торжество в России справляют светооператоры, ООН обращает внимание на перенаселение Земли. Какой праздник 11 июля 2026 года отмечают сладкоежки, что за события вспоминают иностранцы и кого поздравить с именинами — рассказываем об этом в нашем материале.

День шоколада и художника по свету — праздники 11 июля 2026 года в России

11 июля 2026 года сладкоежки в некоторых странах справляют День шоколада. Это одно из самых популярных лакомств в мире. Он используется для приготовления сладостей, напитков и даже косметических средств. Часто шоколад ассоциируется с радостью и удовольствием, поэтому его праздник — отличный повод насладиться этим вкусным продуктом. А еще побывать на тематических фестивалях, конкурсах и дегустациях.

Интересно, что это не единственная дата, когда справляют День шоколада. В разных источниках упоминаются 7 июля, 28 октября, 14 февраля, 13 сентября. В России 11 июля праздник утвердили в 1990-е годы, вслед за Францией.

День шоколада — праздники 11 июля 2026 года в России Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Еще одно мероприятие 11 июля 2026 года в нашей стране — День светооператора (так называют специалистов, которые настраивают свет для съемок или работы на сцене). В 1874 году в этот день изобретатель Александр Лодыгин оформил патент на лампочку.

Праздники 11 июля 2026 года: что отмечают за рубежом

ООН установила на 11 июля праздник — Всемирный день народонаселения. Его справляют с 1989 года. В это торжество ООН призывает задуматься о том, как люди меняют нашу планету, как их численность сказывается на окружающей среде. Почему в организации выбрали такую дату для праздника? 11 июля 1986 года родился 5-миллиардный житель Земли Матей Гашпар из хорватского Загреба (в те годы — Югославия).

Праздники 11 июля 2026 года: что отмечают за рубежом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот какие еще праздники 11 июля отмечают иностранцы в других государствах:

День памяти в Ирландии — в память о погибших в ирландской войне за независимость;

День независимости в Монголии — страна отделилась от Китая (тогда — Цинской империи) в 1911 году;

День памяти геноцида в Сребренице в Боснии и Герцеговине;

День памяти поляков — жертв украинских националистов — в память о событиях Второй мировой войны, в том числе Волынской резне;

День бандонеона в Аргентине — бандонеоном называют популярный музыкальный инструмент;

День фламандской общины в Бельгии — в честь победы фламандцев над французами в 1302 году в сражении при Куртре.

Праздник 11 июля в народе — крапивное заговенье

11 июля — последний день Петрова поста — наши предки проводили с гуляньями, иногда крестьяне веселись до самого утра. Считалось, что в этот день обязательно нужно приготовить суп или чай из крапивы и набрать этого растения впрок. Якобы крапива, собранная после Петрова дня, потеряет все свои целебные свойства. А вот трава, сорванная 11 июля, будет полезной для здоровья. Даже наводить порядок в доме сегодня, гласят легенды, лучше веником из крапивы.

Праздник 11 июля в народе — крапивное заговенье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Считалось, что в этот день наступает пора копать картофель. Что нельзя делать 11 июля 2026 года? Вот что говорят приметы:

собирать мед — он все равно забродит;

тратить большие суммы денег — к неудачам;

ругаться, спорить и ссориться — к разладу в отношениях;

пить чай не из крапивы — ухудшится здоровье;

жениться — к скорому разводу;

косить траву — к болезни.

Какая погода будет 11 июля по приметам? Вот что говорят приметы:

нет ветра, а деревья шумят — к ливню;

кукушка молчит — к ранней и снежной зиме;

много воды в колодце — к дождям;

неожиданно появилась радуга на небе — жди ненастья;

листья рано опадать начали — осень наступит преждевременно.

Интересные факты об 11 июля

На 11 июля выпали интересные исторические события. Рассказываем, что произошло в эту дату в разные столетия:

1576 — англичане открыли Гренландию;

1776 — стартовала последняя экспедиция Джеймса Кука;

Интересные факты: 11 июля 1776 года стартовала последняя экспедиция Джеймса Кука Фото: imago stock&people, via imago-images.de/Global Look Press

1804 — в Америке произошла дуэль между Александром Гамильтоном, первым министром финансов страны, и Аароном Берром, вице-президентом, Берр смертельно ранил оппонента;

1893 — в Японии синтезирован искусственный жемчуг;

1941 — началась оборона Киева;

1942 — немецкие солдаты взяли в плен Андрея Власова;

1971 — в Америке прошла премьера мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда»;

1998 — в Москве открылись Всемирные юношеские игры;

2010 — футбольная сборная Испании стала чемпионом мира первый раз в истории.

11 июля на свет появились физик, обладатель Нобелевской премии Александр Прохоров, дизайнер Джорджо Армани, музыканты Татьяна Анциферова и Елена Камбурова, член цирковой династии Эдгард Запашный, бывшая первая ракетка, теннисистка Каролина Возняцки.

Именины 11 июля

Это еще не все, что можно рассказать об 11 июля 2026 года. Не забудьте поздравить с днем ангела:

Германа;

Павла;

Василия;

Иосифа;

Григория;

Сергея;

Ивана.

Мы рассказали, какие праздники справляют 11 июля 2026 года по всему свету и в нашей стране, что это за день по народному календарю. У православных подходит к концу Петров пост, поэтому сегодня можно устроить гулянья. Поздравления с профессиональным торжеством принимают художники по свету.

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