Портреты Бари, видео с «На-На»: как выглядит новый ресторан Алибасова

Продюсер группы «На-На» и шоумен Бари Алибасов открыл кафе имени себя в центре Москвы. В ассортименте — любимые блюда самого хозяина заведения и его артистов. Сколько стоят борщ и окрошка, чем еще привлекают посетителей, что такое «Древо Жизни» и почему к нему надо прикоснуться в кафе — в материале NEWS.ru.

Как выглядит кафе Алибасова

Кафе расположено по адресу Никитский бульвар, дом 12. Это буквально в трех минутах от метро «Арбатская». Шестиэтажный дом знаменит тем, что в нем живут некоторые российские знаменитости. Например, расположена квартира оперной дивы Любови Казарновской. Там же проживала актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте. Но в 2022-м, после начала специальной военной операции на Украине, она продала недвижимость и уехала за границу.

Бари Алибасов с женой Еленой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый этаж дома отдан под магазины или учреждения общественного питания. Их тут немного, хотя место проходное для москвичей и туристов.

На фасаде помещения, где теперь находится кафе под названием «Бари Алибасов», надписано, что здесь есть «вкусный обед, окрошка… Бизнес-ланч, кофе с собой… Кино, уют». Отдельно подчеркнуто, что «цены НЕ кусаются». Витрина украшена архивными фото Алибасова.

Внутри, помимо кафе, расположены также цветочный бутик и магазин подарков. Буквально в трехстах метрах от учреждения находится театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского. Жена Алибасова Елена отметила, что это очень удобно для поклонников театрального искусства — по пути в театр купить цветы и сувениры для любимых артистов.

Вход в кафе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Окрошка, котлетки: чем балуют гостей

Супруга продюсера также призналась NEWS.ru, что идея открыть кафе принадлежала изначально ей, так как она обожает готовить с детства. Ранее Елена владела кафе в городе Макеевке, рядом с Донецком. Однако в 2014-м году, после государственного переворота в Киеве, Вооруженные силы Украины начали совершать удары по Донбассу, напомнила собеседница. «И кафе пришлось закрыть, было уже не до него. Но любовь к кулинарии у меня никуда не делась, она живет во мне», — призналась она.

По словам собеседницы, Бари Каримович поддержал решение создать заведение с домашней кухней в Москве. Она пояснила, что вопросами по организации работы кафе он не занимается, но привлекает главным — своим именем.

По словам Елены, они арендовали помещение, поскольку цены на арбатскую недвижимость «кусаются». «На входе в кафе у нас расположено Древо Жизни. Его придумал и сконструировал сам Бари, он же архитектор. У нас дома в московской квартире есть почти такое же. Друзья, которые заходят в гости, уже знают, что если потереть ствол дерева, то будешь здоров и богат», — рассказала Алибасова.

Меню кафе Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Часто ли посещает кафе сам Алибасов

Елена показала также сувениры — мыло и кукол ручной работы, которые изготовляют девушки из фан-клуба «На-На». По ее словам, они теперь их передали в магазин при кафе для продажи. Сама жена шоумена делает сумки, они также выставлены в кафе.

Журналисты NEWS.ru посмотрели меню кафе, в котором достаточно приемлемые цены для заведения в центре Москвы. Елена отметила, что в список вошли все самые любимые блюда Бари и солистов «На-На». «Все, что я люблю. Приятного аппетита. Ваш Бари», — написано на меню.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

На стенах висят архивные фотографии из жизни Алибасова и «На-На», а также музыкальные инструменты. В центре учреждения расположена сцена. На киноэкране крутят концерты «На-На» с 1980-х до нулевых.

По словам Елены, особенно много посетителей в кафе наблюдается по пятницам и субботам. Бари Каримович проходит довольно часто. «Он любит хорошо покушать. А из-за забот в кафе я стала реже готовить дома. Так что Бари часто заходит сюда. Благо мы живем в трех минутах ходьбы от кафе», — резюмировала собеседница.

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