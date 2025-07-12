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12 июля 2025 в 21:43

Когда хочется в кафе, а денег нет! Готовлю это блюдо — не просто курица!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный кордон блю — нежная классика с сырной начинкой! Этот изысканный рецепт кажется ресторанным, но готовится просто. Куриную грудку разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку и слегка отбейте. Внутрь положите ломтик ветчины и сыра (отлично подойдёт эмменталь или гауда). Края аккуратно защипните зубочисткой.

Теперь обваляйте каждую заготовку в муке, затем во взбитых яйцах и в завершение — в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте кордон блю на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Чтобы сыр точно расплавился, можно на пару минут отправить блюдо в разогретую до 180 °C духовку.

Подавайте с картофельным пюре или свежим салатом. Хрустящая корочка снаружи и поток расплавленного сыра внутри — настоящее объедение!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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