Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции Не менее 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на западе Турции

Не менее 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на западе Турции, сообщила газета Türkiye. Пассажиры направлялись из Анкары в Чанаккале. Отмечается, что автобус по неизвестной причине вылетел с трассы и перевернулся, всех раненых доставили в больницы.

Направлявшийся из Анкары в Чанаккале туристический автобус по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся, — говорится в сообщении.

Ранее 12 россиян после ДТП с автобусом в Анталье отправили по отелям. Журналисты отметили, что еще двое остались в больнице, дожидаются операций. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании и врачами и держит ситуацию на приоритетном контроле.

До этого автобус, перевозивший 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, пассажиры Renault получили травмы.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. Ранения получили пять человек.