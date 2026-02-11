Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:31

Американская автокомпания потерпела рекордные убытки

Reuters: Ford потерял $11,1 млрд за квартал

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания Ford Motor сообщила о крупнейшем квартальном убытке в своей истории — $11,1 млрд (857 млрд рублей) в IV квартале 2025 года, передает Reuters. В аналогичном периоде 2024 года она получила прибыль в размере $1,8 млрд (138 млрд рублей).

Ключевой удар пришелся на подразделение электромобилей, которое потеряло $4,8 млрд (370 млрд рублей). Основными причинами убытков стали списания в подразделении электромобилей Model e, пожары на заводе поставщика Novelis и рост тарифов на автозапчасти. Несмотря на сложности, Ford прогнозирует улучшение финансовых показателей в 2026 году за счет фокуса на гибридных технологиях, коммерческом транспорте и оптимизации расходов на электромобили.

Тем временем посол России в КНР Игорь Моргулов рассказал, что поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года. Общий товарооборот между странами за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.

До этого стало известно, что общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее. Сокращение количества машин зафиксировано впервые с начала 2000-х годов.

Ford
автомобили
транспорт
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь бойцов СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
«Бог Кузя» возобновил проповеди
Гендиректор РЖД рассказал о вынужденных мерах в отношении работников
В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.