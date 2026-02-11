Американская автокомпания потерпела рекордные убытки

Компания Ford Motor сообщила о крупнейшем квартальном убытке в своей истории — $11,1 млрд (857 млрд рублей) в IV квартале 2025 года, передает Reuters. В аналогичном периоде 2024 года она получила прибыль в размере $1,8 млрд (138 млрд рублей).

Ключевой удар пришелся на подразделение электромобилей, которое потеряло $4,8 млрд (370 млрд рублей). Основными причинами убытков стали списания в подразделении электромобилей Model e, пожары на заводе поставщика Novelis и рост тарифов на автозапчасти. Несмотря на сложности, Ford прогнозирует улучшение финансовых показателей в 2026 году за счет фокуса на гибридных технологиях, коммерческом транспорте и оптимизации расходов на электромобили.

Тем временем посол России в КНР Игорь Моргулов рассказал, что поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года. Общий товарооборот между странами за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.

До этого стало известно, что общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее. Сокращение количества машин зафиксировано впервые с начала 2000-х годов.