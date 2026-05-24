«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную

В Санкт-Петербурге мужчина напал на бывшую девушку с ножом и облил ее кислотой, пишет 78.ru со ссылкой на знакомых потерпевшей. По их словам, пара рассталась около года назад, однако после этого мужчина начал преследовать девушку и угрожать ей расправой. Сталкер скрылся после нападения, но журналистам удалось с ним связаться по телефону.

Измена должна наказываться, — сообщил он.

Собеседники издания рассказали, что незадолго до нападения мужчина оформил на девушку доставку, чтобы проверить живет ли она по прежнему адресу. Утром 23 мая он подкараулил бывшую возлюбленную возле дома, завел в квартиру и начал угрожать ножом, пистолетом, газовым баллончиком и емкостью с кислотой.

Едкая жидкость попала на глаза, шею, грудь и волосы пострадавшей, а также на руки ее подруги, которая пыталась остановить мужчину. По словам знакомого, после нападения злоумышленник забрал телефон. В этот момент ей позвонил нынешний молодой человек, которому нападавший заявил, что она якобы умерла. Пострадавшую доставили в реанимацию, ей предстоит длительная реабилитация. МВД по городу и области начало проверку.

Ранее мужчина расправился с женщиной, которая ушла к нему от супруга. Тело погибшей с порезом на шее нашли в арендованной квартире в Москве. В феврале этого года 38-летняя москвичка ушла от мужа к другому мужчине. Спустя некоторое время она перестала выходить на связь и отвечать на сообщения. Обеспокоенный супруг обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении.