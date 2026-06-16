Трампа удивили новости о попытке нападения на Белый дом Трамп впервые услышал от прессы о сорванной попытке штурма Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о предполагаемой попытке вооруженного нападения на Белый дом в ночь на 15 июня. Глава государства отвечал на вопросы журналистов во Франции по завершении двусторонней встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, передает Fox News.

Я об этом не слышал, нет. Атака, которую я наблюдал, включала бойцов [UFC], — с иронией добавил Трамп, комментируя слухи.

Ранее американский телеканал сообщил, что правоохранительные органы США успешно пресекли масштабную попытку теракта во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. По данным СМИ, злоумышленники планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники, устроить снайперский обстрел эвакуирующихся людей и штурмовать ворота резиденции. В рамках расследования этого дела спецслужбы уже задержали пятерых подозреваемых.

Трамп устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в честь своего 80-летия и 250-летия США. Это первый в истории профессиональный спортивный бой, который провели прямо в резиденции главы государства.