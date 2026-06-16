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16 июня 2026 в 16:38

Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

Балерина Волочкова призналась, что помирилась с дочерью

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что помирилась с дочерью, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что ранее была обижена на девушку.

Мне просто было обидно, что все от меня отказались, когда я с травмированной ногой была сутками в операционных, а никто из родных мне даже два слова не прислал и не поинтересовался, как я себя чувствую. Вот это мне было очень тяжело простить. Но теперь все хорошо, — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что обе стороны попросили друг у друга прощения. По ее словам, они смогли встретиться, когда обе приехали проведать больного отца звезды.

Ранее Волочкова призналась, что нарушила все предписания врачей после проведенной операции по замене тазобедренного сустава. Сейчас артистка готовится к премьере нового шоу.

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