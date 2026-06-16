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16 июня 2026 в 16:47

Стилист перечислила самые модные цвета 2026 года

Стилист Палюткина: насыщенный синий стал одним из самых модных цветов 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Насыщенный синий, красный, шоколадный, кобальтовый, графитовый и табачный стали одними из самых модных цветов 2026 года, заявила в беседе с «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. Она также призвала женщин обратить внимание на оттенки «сливочное масло» и «шалфей». Эксперт порекомендовала сочетать вещи с острыми краями со свободными изделиями.

Четкое, скульптурное плечо, короткий структурированный жакет или топ с острым кроем — а внизу струящийся шелк, текучая юбка или свободные брюки. Брюки-алладины все еще в игре, но теперь их сочетают не с оверсайз-свитером, а с верхом в духе Balenciaga: острые плечи, четкий крой, — отметила Палюткина.

В качестве стильной комбинации она назвала белую рубашку и юбку со смещенным швом. Стилист добавила, что в моде платья с неидеальной драпировкой, жакеты с округлыми плечами и одежда из слегка мятого льна.

Ранее Палюткина посоветовала мужчинам носить лоферы на утолщенной подошве, льняные шорты до колена, очки с толстой оправой, а также сочетать рубашки с чуть развязанным галстуком. По ее словам, настоящим трендом стали вещи с клеткой гингем.

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