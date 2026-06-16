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16 июня 2026 в 16:40

Психолог раскрыл неожиданный фактор, мешающий летнему отдыху

Психолог Ланг предостерег от построения множества планов на летний период

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лучше не строить слишком много планов на летний период — отношение к этому сезону как к периоду, за который нужно успеть очень многое, лишь мешает расслабиться и ощутить настоящее счастье, объяснил в беседе с «Радио 1» психолог Сергей Ланг. Он отметил, что в обществе наблюдается целый культ лета.

Кажется, что лето должно быть временем полного релакса. Однако для многих это период повышенной тревожности. Причина кроется в нашем ментальном отношении к этому времени года. Мы постоянно говорим: «Вот наступит лето, будем отдыхать». Наступает лето, и у людей начинается паника, что оно скоро закончится, а мы ничего не успеем, — отметил Ланг.

По мнению психолога, попытки успеть все и сразу, а также чувство вины за якобы безделье, лишь нагружают человека. В итоге он не отдыхает, а лишь чувствует накатывающую усталость. Эксперт посоветовал акцентировать внимание на настоящем и своих чувствах, а также перестать накручивать себя негативными мыслями.

Ранее психолог Татьяна Егоренко заявила, что каждый день отпуска важно начинать с небольшой медитации — важно акцентировать внимание на своих ощущениях и на деталях из окружающего мира. Например, можно выполнять упражнение «Окно в мир». В течение двух минут нужно стоять у открытого окна и обращать внимание на запахи, движущиеся объекты и звуки.

Общество
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