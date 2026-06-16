Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту Ярославля

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля (Туношна), сообщается в Telegram-канале Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

До этого Росавиация опубликовала методические рекомендации для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких самолетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.

Росавиация также выпустила специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.