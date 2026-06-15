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15 июня 2026 в 13:38

Больше, чем трава для кроликов, — вот как я делаю лучший натуральный детокс-напиток

Фото: D-NEWS.ru
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Я перепробовал кучу детокс-напитков, но этот — база. Минимум ингредиентов, максимум пользы и чистый резкий вкус.

Ингредиенты

Сельдерей (стебли) — 500 г, вода — 0,5 стакана.

Как готовлю

Сначала выбираю плотные, сочные стебли без вялости. Мою их, обсушиваю и срезаю жесткие основания — это важно, иначе сок будет горчить. Нарезаю стебли кусочками, кидаю в блендер, вливаю холодную воду и взбиваю до однородной кашицы.

Далее я застилаю сито марлей в три слоя, вываливаю пюре и ложкой выжимаю каждый миллиметр сока. Разливаю по стаканам и пью немедленно: через полчаса половина пользы испарится. Вкус резкий, свежий, но если хочешь мягче — добавь яблоко или огурец.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток. Сок получился настолько концентрированным по вкусу, что я даже не ожидал — соленый, травянистый, с легкой горчинкой. Это не напиток, а чистый заряд бодрости. Мой совет: разбавляйте его водой 1:1.

Проверено редакцией
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