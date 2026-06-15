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15 июня 2026 в 12:00

Технолог объяснила, почему так опасно оставлять бутылки с водой на жаре

Технолог Львович: в оставленной на жаре бутылке с водой размножаются бактерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В оставленной на жаре бутылке с водой, из которой уже пил человек, активно размножаются бактерии, предупредила в беседе с LIFE.ru технолог Нелли Львович. Она отметила, что употребление такого напитка грозит кишечным расстройством и другими проблемами со здоровьем. Кроме того, отдельный риск связан с разрушением пластика под воздействием ультрафиолета.

Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из нее, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нем образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает, — объяснила Львович.

Она добавила, что бутылка с водой, внутри которой уже стремительно размножились бактерии, может казаться вполне нормальной. Неприятный запах и изменение вкуса появляются не сразу. Однако это не значит, что такую воду можно пить. Специалист посоветовала хранить напитки в тени и прохладных местах, а также выбирать стеклянную тару, а не пластиковую.

Ранее диетолог Дарья Подчиненова заявила, что употребление скоропортящихся продуктов в жаркую погоду может привести к пищевому отравлению. Она отметила, что с особой осторожностью стоит относиться к мясу, копченым и молочным продуктам.

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