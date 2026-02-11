Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 06:34

Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на работу, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнуло ведомство.

Ранее сообщалось, что ночью 21 января в международном аэропорту Саратов (Гагарин) вводили временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение о приостановке приема и выпуска воздушных судов было принято Росавиацией. Около шести часов утра воздушная гавань вернулась к привычному режиму работы.

Кроме того, специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». По сообщению источника, проверку организовали по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина. В пресс-службе авиаперевозчика заверили, что изъяли дефектные калибраторы из эксплуатации.

нижнекамск
аэропорты
Росавиация
самолеты
