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26 июля 2026 в 14:46

Калейдоскоп на одном кусте — соцветия меняют цвет от желтого до розового в течение сезона

Фото: D-NEWS.ru
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Лантана — это растение-калейдоскоп. На одном кусте одновременно распускаются соцветия-зонтики всех цветов радуги: от лимонно-желтых и оранжевых до розовых и насыщенно-пурпурных, и эта уникальная окраска не остается постоянной.

Каждый маленький цветок в соцветии меняет свой оттенок в течение нескольких дней, проходя путь от светлого к темному, создавая эффект постоянно обновляющейся картины, который длится с начала лета и до самых заморозков. В теплых регионах лантана — многолетний кустарник, но в средней полосе ее чаще выращивают как однолетник, который за один сезон достигает высоты 50–80 см.

Она не боится жары, засухи, ветра и практически не болеет. Лантана предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву, не требует частых поливов, а для продления цветения достаточно удалять увядшие соцветия.

Ранее была названа неприхотливая лиана: выдержит и −30 °C, и +40 °C, а ее цветы полностью скроют забор.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
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