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31 июля 2026 в 10:00

Варю крыжовник с имбирем и лимоном — получается янтарное лакомство, заворачиваем в блинчики и просто едим ложкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру крыжовник, свежий имбирь и лимон — и варю необычное, пряное варенье, которое согревает и заряжает витаминами. Получается янтарное, ароматное лакомство с пикантной остринкой и цитрусовой свежестью: кисло-сладкие ягоды в прозрачном сиропе, а легкая жгучесть имбиря делает вкус по-настоящему изысканным. Это идеальная заготовка к зимним чаепитиям, к блинам и сырникам, да и просто ложкой из банки — удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника, 1 кг сахара, 50 г свежего имбиря, половинка лимона и 150–200 мл воды. Ягоды переберите, выложите в кастрюлю, добавьте воду, выжатый сок лимона и крупно нарезанный имбирь. Доведите до кипения, варите 20 минут на медленном огне, помешивая. Снимите с плиты, всыпьте сахар, перемешайте, дайте постоять 5 минут. Снова поставьте на огонь, доведите до кипения и варите ещё 10 минут, затем достаньте кусочки имбиря — они отдали свой аромат. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Всё готово! Эта заготовка не требует долгой возни, а продукты найдутся в любом саду или магазине.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже опробовала этот рецепт на своей семье. Даже те, кто не любит имбирь, уплетали варенье за обе щеки и просили добавки. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — получится более мягкий и фруктовый оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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