04 января 2026 в 10:10

Молдавский пирог-улитка за 15 минут: готовим из готового теста!

Быстрый пирог-улитка: рецепт за 15 минут Быстрый пирог-улитка: рецепт за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В классическом варианте тесто тонко вытягивают, но для экономии времени и получения отличного результата мы будем использовать готовое слоеное тесто. Форма улитки делает пирог невероятно красивым.

Возьмите 200 граммов творога (лучше 5–9% жирности) и разомните его вилкой. Добавьте 150 граммов брынзы (или сулугуни), натертой на крупной терке, — именно она придаст пирогу традиционный солоноватый вкус. Вбейте 1 куриное яйцо (только желток, белок оставьте для смазывания) и добавьте мелко нарезанный укроп. Смешайте все до однородной рассыпчатой массы. Начинку не солите, так как брынза обычно достаточно соленая.

Возьмите 1 упаковку (500 граммов) готового слоеного теста (лучше бездрожжевого). Разморозьте тесто и слегка раскатайте его в тонкий, большой прямоугольный пласт.

Равномерно распределите всю творожно-сырную начинку по поверхности пласта, отступая от краев примерно на 1 см. Аккуратно и плотно сверните тесто с начинкой в длинный рулет.

Теперь сформируйте «улитку». Сверните рулет по спирали, начиная с одного конца, и уложите его в круглую форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Смажьте поверхность улитки яичным желтком для красивой золотистой корочки. Посыпьте немного кунжутом или черным тмином по желанию.

Выпекайте пирог в духовке, предварительно разогретой до 180–190 градусов, в течение 20–25 минут, пока плацинда не станет пышной, слоистой и золотисто-румяной.

Подавайте пирог теплым, разрезая его на порционные кусочки, от центра к краям.

  • Совет: для сочности добавьте в начинку 1 столовую ложку сметаны или кефира.

выпечка
пироги
рецепты
национальная кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
завтраки
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
