09 февраля 2026 в 16:08

Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы

Глава ФПБК Бородин: вечеринку Кибе по случаю дня рождения мог оплатить Лепс

Вечеринку в честь дня рождения блогера Авроры Кибы мог оплатить ее экс-возлюбленный Григорий Лепс, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, вероятно, певец не захотел раскрывать свою причастность к организации мероприятия.

Я недавно смотрел одно интервью с Авророй Кибой. Она поделилась, что у нее недостаточно денег, чтобы отпраздновать день рождения так, как она справила его в итоге. Она говорила совсем недавно, что хотела бы видеть на своем мероприятии тех людей, которые у нее там присутствовали. Поэтому я думаю, что единственный человек, кто мог все это организовать, — это Лепс, хоть они и расстались. Мне кажется, просто он не хочет публично афишировать, что это он. Мы же все примерно понимаем, какой гонорар у [Ксении] Собчак. Конечно, я чужие деньги не считаю, но думаю, меньше чем за 10 млн рублей она бы даже не поехала, — сказал Бородин.

Он добавил, что вряд ли другие артисты согласились бы выступать на дне рождения Кибы безвозмездно. Кроме того, по словам главы ФПБК, многие знаменитости, присутствовавшие на этом мероприятии, имеют тесные связи с Лепсом.

Ранее появилась информация, что Киба отпраздновала свой 20-й день рождения, потратив на торжество около 30 млн рублей. Самой дорогой частью праздника стали выступления артистов.

