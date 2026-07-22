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22 июля 2026 в 11:10

Красная, белая или фиолетовая: чем на самом деле отличается картошка разных сортов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Картофель — это не только источник крахмала, но и полезных веществ, необходимых организму. Оказывается, цвет клубней может многое рассказать об их составе. Поэтому выбирать картошку стоит не только по вкусу, но и по тому, для каких блюд и целей она вам нужна.

Белый и желтый картофель богаты каротином, который помогает поддерживать здоровье глаз и кожи. Красные и розовые сорта содержат антоцианы — природные антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждений. А фиолетовый картофель ценят за способность способствовать снижению артериального давления.

Нельзя сказать, что какой-то один сорт полезнее остальных. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому лучше включать в рацион разные виды картофеля. Такой подход поможет сделать питание более разнообразным и сбалансированным.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь чередует разные сорта картофеля в своем меню. Она также советует готовить клубни вместе с кожурой — так в них сохраняется больше полезных веществ и натурального вкуса.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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