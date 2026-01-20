Атака США на Венесуэлу
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании

Энберт назвал высокой конкуренцию в российском фигурном катании

Александр Энберт Александр Энберт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Конкуренция в российском одиночном фигурном катании на данный момент высока, заявил NEWS.ru серебряный призер Игр Александр Энберт. Он отметил, что безоговорочными лидерами нельзя назвать даже Аделию Петросян и Петра Гуменника.

В женском одиночном катании сильная конкуренция. На чемпионате России прекрасно выступила Алиса Двоеглазова, выиграла произвольную программу. Петросян заняла первое место — сильные программы, но случились ошибки. В мужской сборной конкуренция не меньше. Следом за Петром идет Евгений Семененко. Он очень хорошо исполнил две программы на чемпионате России и дышит Гуменнику в затылок. Нельзя сказать, что Петр и Аделия — что они безоговорочные лидеры, — сказал Энберт.

Ранее он заявил NEWS.ru, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

До этого Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.

