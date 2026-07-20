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20 июля 2026 в 12:12

В Кремле напомнили о позиции России в отношениях с Европой

Песков: Россия не была инициатором разрыва отношений с Европой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия остается открытой к диалогу со странами Европы и не была инициатором сворачивания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Москва по-прежнему готова к взаимодействию. Брифинг Пескова опубликован в канале Кремля в МАКСе.

Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия будет использовать полученный опыт при возможном возобновлении диалога со странами Европы. По его словам, он будет учитываться при выстраивании дальнейших контактов.

Также представитель Кремля заявил, что Москва будет приветствовать возможную встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Поводом для комментария стали слова Рубио о готовности провести переговоры с Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И.

Между тем Песков заявил, что взаимодействие между дипломатическими службами России и Соединенных Штатов сейчас носит преимущественно техническую направленность. Тем не менее контакты осуществляются.

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