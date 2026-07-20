Фармэксперт рассказала о неожиданных последствиях курения

Курение снижает эффект антидепрессантов, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт и директор по маркетингу Валентина Милованова. Она отметила, что никотин также может ослабить действие и других препаратов — противодиабетических, лекарств для лечения сердечно‑сосудистых заболеваний и антипсихотиков.

Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта, — рассказала Милованова.

Фармэксперт подчеркнула, что никотин повышает выделение адреналина. По ее словам, из-за этого растет тонус сосудов и артериальное давление.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что курение сразу после пробуждения существенно повышает риск рака легких, а также заболеваний сердца. Она призвала отложить вредную привычку как минимум на час после подъема с кровати.