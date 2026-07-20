Реабилитолог дала советы, как эффективно перезагрузить нервную систему

Дыхательные практики, в том числе упражнение «Квадрат», помогут перезагрузить нервную систему, заявила в беседе с KP.RU реабилитолог Мария Коновалова. Оно предполагает вдох на четыре счета через нос, затем паузу на четыре счета, после — выдох на четыре счета через сложенные в трубочку губы, и вновь передышка. Врач посоветовала повторять это несколько раз на протяжении трех — семи минут для улучшения состояния.

Кроме того, снять внутреннее и физическое напряжение можно с помощью мягкого массажа ушных раковин в течение одной или двух минут, отметила Коновалова. По ее словам, можно также уделить внимание зоне средней линии лба, кистям и пальцам. Специалист порекомендовала медленно проводить руками от точки между бровями вверх к линии роста волос — около 10 раз.

Она также призвала аккуратно разминать ладони, каждый палец и ногтевые пластины — по желанию можно делать это с эфирным маслом. Избавиться от спазма мышц позвоночника помогут теплый душ с бережным направлением струи вдоль спины, прогревание грелкой и легкий массаж — все это может помочь уже через 10 минут.

Ранее фитнес-эксперт Эмиль Халимов заявил, что для снижения уровня стресса и тревожности следует заниматься спортом 150 минут в неделю. Он напомнил, что во время движений мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина — такая биохимия повышает настроение и возвращает интерес к жизни.