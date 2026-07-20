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20 июля 2026 в 12:54

Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме

Дезинсектор Меньшиков посоветовал избавиться от муравьев с помощью хлорки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для избавления от муравьев в доме рекомендуется использовать хлорку, запах которой отпугивает насекомых, посоветовал в беседе с 360.ru дезинсектор Алексей Меньшиков. По его словам, чтобы снизить риск незваных гостей, нужно создать непроницаемость.

Если у вас балкон открытого типа, то его нужно оштукатурить и зашпаклевать, чтобы не было отверстий, через которые могут проникать муравьи. Также и вход в квартиру должен стать герметичным. Самое главное — это уплотнители на двери, запенивание или оштукатуривание отверстий, входных коммуникаций, установка герметичных пробок на розетки, — отметил Меньшиков.

Дезинсектор пояснил, что определить маршрут проникновения муравьев можно, разместив приманку в виде варенья: насекомые соберутся у источника пищи и укажут направление к гнезду. Для устранения проблемы зачастую достаточно провести влажную уборку и обработать помещения дезинфицирующими средствами на основе хлора или аммониевых соединений.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин заявил, что опасность тараканов в квартире связана с тем, что они переносят опасные микробы. Он подчеркнул, что эти насекомые являются переносчиками сальмонеллеза и дизентерии.

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