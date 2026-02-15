Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel. По данным военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько крупных объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать.

Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям, — говорится в публикации.

Другой военный эксперт Фабиан Хоффман добавил, что «Фламинго» — лишь один из многих амбициозных украинских проектов, так и не вышедших в серийное производство. Проблема, по его словам, носит системный характер: за громкими заявлениями и политическим пиаром скрываются технологическая отсталость и коррупция в оборонном секторе Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что производственная линия украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара. Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли стране развернуть производство этого оружия, как планировалось ранее.