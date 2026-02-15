Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:29

На Западе указали на провал украинского проекта с чудо-ракетой «Фламинго»

Tagesspiegel: украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel. По данным военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько крупных объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать.

Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям, — говорится в публикации.

Другой военный эксперт Фабиан Хоффман добавил, что «Фламинго» — лишь один из многих амбициозных украинских проектов, так и не вышедших в серийное производство. Проблема, по его словам, носит системный характер: за громкими заявлениями и политическим пиаром скрываются технологическая отсталость и коррупция в оборонном секторе Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что производственная линия украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара. Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли стране развернуть производство этого оружия, как планировалось ранее.

ВСУ
Киев
ракеты
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками
Эксперт перечислил вредные начинки для блинов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.