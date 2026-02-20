Тонкие, словно кружево: готовим идеальные блины с дырочками на кефире

Существует устойчивый миф, что тонкие блины с дырочками — это удел избранных, владеющих древним колдовством. На самом деле природа этих самых дырочек имеет чисто научное объяснение: это результат взаимодействия кислоты и соды с последующим шоковым воздействием кипятка. Рецепт, которым мы поделимся, называется «заварным» и гарантирует вам стопроцентный успех даже на самой капризной плите.

Первым делом в сотейнике или миске слегка взбейте два яйца с двумя столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки соли. Не старайтесь добиться пышной пены, достаточно просто разбить структуру до однородности. Затем влейте 0,5 л кефира любой жирности, но обратите внимание, что продукт не должен быть ледяным — достаньте его из холода заранее. Теперь самое время добавить чайную ложку соды без горки. Кефир начнет пузыриться и увеличиваться в объеме, это нормальная реакция гашения кислотой. Не дожидаясь, пока реакция утихнет, начинайте порционно вводить просеянную муку — вам понадобится примерно 250–300 г, чтобы тесто по густоте напоминало хорошую сметану, в которой ложка стоит, но с трудом. Тщательно вымесите тесто, чтобы не осталось ни одного мучного островка.

Рецепт блинов, которые получаются у всех: ажурные блины на кефире с кипятком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вскипятите полный стакан воды (250 мл) и, продолжая интенсивно работать венчиком, влейте кипяток в приготовленное тесто тонкой струйкой. Вы увидите, как масса моментально станет более жидкой, гладкой и эластичной, а на поверхности появятся мелкие лопающиеся пузырьки — это будущие дырочки. Сразу же добавьте 3 столовые ложки растительного масла, чтобы заварное тесто не липло к сковороде. Дайте ему постоять буквально 5–7 минут, за это время клейковина окончательно разойдется, и структура станет идеальной для выпекания. Разогретую сковороду смажьте маслом только один раз — в начале процесса. Наливайте тесто половником и сразу же крутите сковороду, распределяя его максимально тонко. Как только поверхность перестанет блестеть и покроется матовой сеточкой, а края начнут подсыхать, аккуратно подденьте блин лопаткой и переверните.

Заварные блины очень пластичны, они не рвутся, даже если вы захотите сделать их совсем прозрачными. Подавать их лучше всего горячими со сметаной, вареньем или икрой — структура теста прекрасно держит любую начинку.

Совет от шефа: не пугайтесь, если первый блин после добавления кипятка покажется вам слишком жидким — так и должно быть. Именно эта консистенция позволяет получить ту самую кружевную текстуру.

Примерная калорийность одного блина — 98 ккал. Пищевая ценность: белки — 3,2 г, жиры — 3,5 г, углеводы — 13,1 г.

