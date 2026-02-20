Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить

Сколько копий сломано на кухнях вокруг обычных блинов! Одни хозяйки сетуют на то, что первый блин вечно выходит комом, другие жалуются на излишнюю сухость, а третьи и вовсе получают на сковороде не кружево, а тяжелую подошву. Чтобы раз и навсегда подружиться с этим блюдом, нужно понять главный принцип: тесто должно отдохнуть, а сковорода — раскалиться до состояния «дьявольски горячая». Мы предлагаем вам рецепт, который прощает мелкие ошибки и гарантированно дарит тот самый солнечный круг на тарелке.

Начните с того, что достаньте из холодильника два крупных куриных яйца и дайте им согреться до комнатной температуры, пока вы занимаетесь другими делами. В глубокой миске соедините их с двумя столовыми ложками сахарного песка и щепоткой мелкой соли, после чего энергично взбейте венчиком до появления легкой пены. Сахар здесь нужен не столько для сладости, сколько для карамелизации краев, чтобы блинчик получился румяным и хрустящим по краю. Влейте в яичную смесь 0,5 литра жирного молока, но не все сразу, а примерно половину, и тщательно перемешайте. Теперь начинайте порциями подсыпать муку — вам потребуется около 250 г, обязательно просеянной, чтобы насытить будущее тесто кислородом. Тщательно вымешивайте состав до состояния густой сметаны, разбивая все комочки. Когда масса станет совершенно однородной, влейте оставшееся молоко и снова перемешайте. Финальным аккордом станут 3 столовые ложки растительного масла без запаха, которое нужно вмешать в тесто буквально парой движений. Оставьте получившуюся субстанцию под полотенцем на столе минут на 20, чтобы клейковина набухла, а пузырьки воздуха распределились равномерно.

Пока тесто отдыхает, поставьте на огонь сковороду с толстым дном, лучше всего чугунную или с антипригарным покрытием. Первый раз ее можно слегка смазать кусочком сала или каплей масла, но в последующем жира, добавленного в тесто, будет вполне достаточно. Половником набирайте тесто и, приподнимая сковороду, быстрым круговым движением распределяйте его по всей поверхности, давая излишкам стечь обратно в миску. Как только края зарумянятся и начнут отставать от металла, а поверхность перестанет быть жидкой и покроется матовой пленкой, смело поддевайте блин лопаткой и переворачивайте. Вторая сторона готовится вдвое быстрее — буквально полминуты. Складывайте готовые изделия стопкой на большое плоское блюдо, смазывая каждый блин сливочным маслом, если хотите получить особенно нежный вкус.

Совет: чтобы блины всегда легко переворачивались, не ленитесь как следует прогревать сковороду. Хороший признак: если брызнуть водой на поверхность, капля должна не шипеть, а кататься раскаленным шариком.

Примерная калорийность одного такого блина (при диаметре 20 см) составит около 112 ккал. Пищевая ценность: белки — 3,5 г, жиры — 4,8 г, углеводы — 14 г.

