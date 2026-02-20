Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 09:05

Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить

Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сколько копий сломано на кухнях вокруг обычных блинов! Одни хозяйки сетуют на то, что первый блин вечно выходит комом, другие жалуются на излишнюю сухость, а третьи и вовсе получают на сковороде не кружево, а тяжелую подошву. Чтобы раз и навсегда подружиться с этим блюдом, нужно понять главный принцип: тесто должно отдохнуть, а сковорода — раскалиться до состояния «дьявольски горячая». Мы предлагаем вам рецепт, который прощает мелкие ошибки и гарантированно дарит тот самый солнечный круг на тарелке.

Начните с того, что достаньте из холодильника два крупных куриных яйца и дайте им согреться до комнатной температуры, пока вы занимаетесь другими делами. В глубокой миске соедините их с двумя столовыми ложками сахарного песка и щепоткой мелкой соли, после чего энергично взбейте венчиком до появления легкой пены. Сахар здесь нужен не столько для сладости, сколько для карамелизации краев, чтобы блинчик получился румяным и хрустящим по краю. Влейте в яичную смесь 0,5 литра жирного молока, но не все сразу, а примерно половину, и тщательно перемешайте. Теперь начинайте порциями подсыпать муку — вам потребуется около 250 г, обязательно просеянной, чтобы насытить будущее тесто кислородом. Тщательно вымешивайте состав до состояния густой сметаны, разбивая все комочки. Когда масса станет совершенно однородной, влейте оставшееся молоко и снова перемешайте. Финальным аккордом станут 3 столовые ложки растительного масла без запаха, которое нужно вмешать в тесто буквально парой движений. Оставьте получившуюся субстанцию под полотенцем на столе минут на 20, чтобы клейковина набухла, а пузырьки воздуха распределились равномерно.

Рецепт блинов, которые получаются у всех: классические — на молоке, тонкие, с дырочками Рецепт блинов, которые получаются у всех: классические — на молоке, тонкие, с дырочками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пока тесто отдыхает, поставьте на огонь сковороду с толстым дном, лучше всего чугунную или с антипригарным покрытием. Первый раз ее можно слегка смазать кусочком сала или каплей масла, но в последующем жира, добавленного в тесто, будет вполне достаточно. Половником набирайте тесто и, приподнимая сковороду, быстрым круговым движением распределяйте его по всей поверхности, давая излишкам стечь обратно в миску. Как только края зарумянятся и начнут отставать от металла, а поверхность перестанет быть жидкой и покроется матовой пленкой, смело поддевайте блин лопаткой и переворачивайте. Вторая сторона готовится вдвое быстрее — буквально полминуты. Складывайте готовые изделия стопкой на большое плоское блюдо, смазывая каждый блин сливочным маслом, если хотите получить особенно нежный вкус.

  • Совет: чтобы блины всегда легко переворачивались, не ленитесь как следует прогревать сковороду. Хороший признак: если брызнуть водой на поверхность, капля должна не шипеть, а кататься раскаленным шариком.

  • Примерная калорийность одного такого блина (при диаметре 20 см) составит около 112 ккал. Пищевая ценность: белки — 3,5 г, жиры — 4,8 г, углеводы — 14 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить горбушу в духовке: топ-10 рецептов сочной запеченной рыбы

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
блины
Масленица
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов назвал альтернативу повышению НДС до 22% на импорт
В кемеровском ТРЦ произошла драка
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.