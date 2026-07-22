Адвокат раскрыл, кто часто становится жертвой черных риелторов в России Адвокат Лунев: жертвами черных риелторов чаще всего становятся одинокие женщины

В России жертвами черных риелторов нередко становятся одинокие женщины, сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, злоумышленники притворяются влюбленными и пытаются завладеть недвижимостью своих вторых половинок.

Социальные сети пестрят тревожными новостями о черных риелторах, пытающихся завладеть недвижимостью своих вторых половинок. Таких мошенников называют брачными аферистами — чаще всего это мужчины. Они женятся на дамах с квартирами, делают небольшой ремонт и разводятся. Затем за счет этого ремонта мошенники пытаются выделить долю в жилье на себя, либо получить компенсацию, показывая в суде договоры и наряд-заказы на выполненные работы, — подчеркнул Лунев.

По его словам, еще одна схема черных риелторов выглядит так: находящийся в браке аферист предлагает супруге продать квартиру и купить в ипотеку жилье большего размера, либо оформить кредит под залог имущества. В итоге злоумышленник подает на развод, а жертва остается без квартиры или с крупным кредитом.

Ранее стало известно, что россиянка едва не стала жертвой брачного афериста из Италии, который заводил романы с женщинами ради выгоды. При этом он состоял в браке с гражданкой Белоруссии. Кроме того, у мошенника было шестеро детей.