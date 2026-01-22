Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте — набирает популярность во всем мире. Попробовав раз, невозможно остановиться его готовить, хочется наслаждаться вновь и вновь.

Блюдо представляет собой удивительный контраст температур и текстур: теплый, нежный яичный желток, обернутый в шелковистый белок, буквально тает на прохладной, густой и пикантной подушке из греческого йогурта.

Вам понадобятся: 1 яйцо, 150–200 г густого греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, щепотка соли, 1/2 ч. л. паприки, свежий укроп, кусочек хлеба для подачи. В миске смешайте йогурт, мелко давленный или натертый чеснок, соль и специи. Выложите йогуртовую смесь на тарелку, сделав небольшое углубление в центре. Для яйца-пашот: в небольшую кастрюлю налейте воду (около 5 см), добавьте ложку уксуса (9%), доведите до легкого кипения без больших пузырей. Разбейте яйцо в чашку. Создайте в воде воронку ложкой и аккуратно вылейте яйцо в центр. Готовьте 3–4 минуты, пока белок не схватится. Шумовкой достаньте яйцо, дайте стечь воде и аккуратно выложите его поверх йогурта. Посыпьте рубленым укропом и оставшейся паприкой. Подавайте с хлебом.

