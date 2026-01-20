Омлет с творогом и зеленью: рецепт для тех, кто считает калории и белок

Готовим омлет с творогом и зеленью. Этот рецепт отлично подходит для тех, кто считает калории и белок. Блюдо получается не сухим и пресным, а невероятно нежным, воздушным и сытным.

В среднем на 100 граммов готового продукта приходится около 140 ккал и 17 граммов белка, что делает его отличным приемом пищи после тренировки или для тех, кто следит за весом.

Для приготовления понадобятся: 3 крупных яйца, 150 г творога 5%, большой пучок смеси зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 3 ст. л. молока, соль и перец по вкусу, 1 ч. л. оливкового масла для сковороды. Творог разомните вилкой или протрите через сито, чтобы не было комочков. Зелень мелко порубите. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем до легкой пены. Добавьте творог и зелень, перемешайте. Разогрейте на среднем огне сковороду, смажьте маслом. Вылейте творожно-яичную смесь, разровняйте. Накройте сковороду крышкой и готовьте омлет на медленном огне 7–10 минут, пока верх полностью не схватится. Можно обжарить с двух сторон.

