Ужин в духовке на скорую руку: 5 самых простых и вкусных рецептов

Духовка — лучший союзник тех, кто ценит свое время. Главное преимущество такого способа приготовления заключается в том, что вам нужно лишь подготовить ингредиенты, а остальную работу сделает техника. Пока по квартире распространяются аппетитные ароматы, вы можете уделить время себе или близким. Мы подобрали рецепты, которые требуют не более 10–15 минут активного участия.

В этой подборке вы найдете универсальные идеи для всей семьи: от диетической рыбы до сытных мясных блюд. Эти рецепты выручат вас после тяжелого рабочего дня и станут отличной альтернативой привычным макаронам или жареной картошке.

Золотистая курица с картофелем в рукаве — классика без лишнего жира

Использование рукава для запекания — это кулинарный фокус, который позволяет мясу томиться в собственном соку.

Для этого блюда возьмите примерно 800 г куриного мяса (подойдут голени, бедра или разделанная на части грудка) и около 1 кг картофеля. Нарежьте картошку крупными дольками, а курицу промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сложите мясо и овощи в глубокую миску, добавьте туда 2 ст. л. растительного масла, 3 средних зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 ч. л. соли и половину ч. л. черного перца. При желании можно всыпать ч. л. паприки для красивого цвета. Тщательно перемешайте все руками, чтобы специи распределились равномерно, и переложите массу в рукав для запекания. Завяжите края пакета, сделайте пару проколов сверху и отправляйте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50–60 минут.

Блюдо получится очень ароматным, а противень после готовки останется абсолютно чистым.

Простые рецепты ужина в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочное филе рыбы на овощной подушке под сырной корочкой

Для этого рецепта подойдет любая белая или красная рыба. Вам понадобится 600 г филе любой белой рыбы, например минтая, трески или тилапии. Сначала подготовьте овощную основу: возьмите 1 средний молодой кабачок (около 300 г) и 2 спелых томата. Нарежьте овощи тонкими кружочками, а одну небольшую луковицу — тонкими полукольцами. Смажьте форму для запекания чайной ложкой оливкового масла, выложите слой кабачков, затем лук и помидоры, слегка присолив овощи. Сверху разместите порционные куски рыбы, предварительно сбрызнув их соком половины лимона и посыпав щепоткой сушеного базилика. Последний штрих — 150 г натертого твердого сыра, которым нужно обильно посыпать рыбу сверху. Запекайте блюдо при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут.

Рыба пропитается овощным соком под сырной шапкой, превращаясь в изысканное угощение.

Ленивые мясные тефтели в нежном сметанном соусе

Если нет времени обжаривать тефтели на сковороде, просто сформируйте небольшие шарики из фарша и выложите их в глубокую форму.

Возьмите 500 г смешанного мясного фарша и соедините его с 100 г заранее отваренного до полуготовности риса. Добавьте в фарш 1 сырое яйцо, щепотку соли и мелко нарезанную маленькую луковицу, после чего сформируйте небольшие шарики диаметром около 4–5 сантиметров. Выложите тефтели в глубокую форму для запекания. Теперь приготовьте заливку: смешайте в отдельной емкости 200 г сметаны (лучше брать 15–20% жирности), 1 ст. л. томатной пасты и 250 мл теплой воды. Добавьте в соус немного сушеного укропа и соли по вкусу, хорошо размешайте и залейте тефтели так, чтобы они были почти полностью покрыты жидкостью. Отправляйте форму в духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.

Духовка превратит соус в густую ароматную подливку, а сами мясные шарики станут удивительно нежными и сочными.

Курица в духовке: легко и быстро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сырная запеканка из цветной капусты — легкий и полезный вариант

Цветная капуста — прекрасный диетический продукт, который в духовке приобретает совершенно новый вкус. Возьмите 1 средний кочан капусты весом примерно 700–800 г, разберите его на небольшие соцветия и отварите в кипящей воде в течение 3–5 минут до состояния полуготовности. Откиньте капусту на дуршлаг и переложите в форму для запекания. Для заливки взбейте венчиком 3 крупных куриных яйца с 150 мл молока или нежирных сливок. Добавьте в смесь щепотку соли, немного мускатного ореха на кончике ножа и 100 г любого тертого сыра. Залейте получившейся яично-сырной смесью соцветия капусты и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Запеканка должна схватиться и покрыться аппетитной золотистой корочкой.

Это легкое блюдо отлично подходит для позднего ужина, так как оно богато клетчаткой и белком, но при этом содержит совсем немного калорий.

Горячие домашние колбаски с овощами гриль на одном противне

Этот рецепт — настоящий спасатель для тех дней, когда сил на готовку не осталось совсем.

Вам нужно купить 500–600 г ваших любимых колбасок для жарки (мюнхенские, купаты или охотничьи) и подготовить овощной гарнир. Возьмите 2 болгарских перца разного цвета, 1 крупный баклажан весом около 300 г и 200 г свежих шампиньонов. Нарежьте овощи и грибы крупными дольками, сложите их прямо на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните овощи 2 ст. л. соевого соуса и 1 ст. л. растительного масла, посыпьте сушеным чесноком. Между овощами распределите колбаски, предварительно наколов их зубочисткой в нескольких местах, чтобы они не лопнули. Запекайте все вместе при температуре 200 градусов примерно 30–35 минут.

В процессе запекания овощи станут мягкими, а колбаски приобретут румяную корочку, делясь своим ароматом с гарниром. Это блюдо не требует дополнительной посуды и выглядит очень ярко на столе.

