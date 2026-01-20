Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:00

Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус

Быстрые пироги на скорую руку Быстрые пироги на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовое тесто давно стало надежным союзником домашней кухни. Оно экономит время, снимает лишние хлопоты и при этом позволяет готовить по-настоящему достойные блюда.

В этом хабе собрали удачные варианты несладких пирогов из готового теста и по простым рецептам. Здесь есть и сытные мясные решения, и сырные, и рыбные варианты — для семейного ужина, приема гостей или праздничного стола. Все рецепты рассчитаны на быстрый результат.

Пирог из готового теста Пирог из готового теста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бросьте жарить курицу! Скандинавский пирог с сырной корочкой

Нежный внутри, с румяной сырной шапкой — этот пирог готовится проще отбивных, а на столе смотрится достойно. Отличный вариант, когда хочется сытной выпечки без долгой возни. А еще этот пирог легко заменяет горячее блюдо. Используйте готовое тесто, выложите сочную куриную начинку, щедро добавьте сыр и запекайте до плотной румяной корочки. На срезе пирог получается нежным, а сверху — выразительно хрустящим.

Экспресс-курник «Ленивая радость»

Упрощенная версия классического курника без сложной сборки. Сытно, ароматно и без многочасовой сборки — идеальный пирог для большой компании. Разложите курицу, картофель и лук слоями, накройте тестом и отправьте в духовку. Пирог выходит сытным и хорошо держит форму при подаче.

Татарский пирог зур бэлиш

Большой домашний пирог, рассчитанный на компанию. Настоящая классика татарской кухни, которую вполне можно приготовить и с готовым тестом. Сформируйте начинку из мяса и картофеля, соберите высокий пирог, добавьте бульон и запекайте до полной готовности. Бэлиш подают как самостоятельное блюдо.

Татарский пирог с мясом Татарский пирог с мясом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Молдавский пирог-улитка из готового теста

Эффектная форма делает этот пирог особенно выигрышным на столе. Такой пирог одинаково хорош и на праздничном столе, и для быстрого ужина. Скрутите начинку в рулеты, выложите их по спирали и запекайте до равномерной золотистой корочки.

«Морская жемчужина» — пирог с рыбой и сливочной начинкой

Рыба в сливочном соусе с тонкой пряной ноткой и картофельное основание создают сбалансированный вкус. Соберите пирог слоями, накройте тестом и запекайте до хрустящей корочки.

Быстрая грузинская ачма с сыром

Сырная, тягучая и очень насыщенная по вкусу грузинская выпечка. Используйте готовое тесто, соберите слои с сыром, залейте смесью и доведите до румяного состояния в духовке.

Лоранский пирог по-французски

Классическое сочетание сытной начинки и нежной заливки. Французская классика, адаптированная под быстрый формат. Выложите грибы, курицу или ветчину, добавьте сливочную основу и запекайте до плотной, но мягкой структуры.

Простой рецепт пирога с грибами Простой рецепт пирога с грибами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Слоеный пирог с капустой и яйцом

Простой и понятный вариант для домашнего стола. Подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Нашинкуйте капусту, соедините с яйцом, выложите на тесто и запекайте до мягкой начинки и хрустящих краев.

Сырный пирог из того, что было

Решение для тех случаев, когда в холодильнике минимум продуктов. Когда хочется горячей выпечки без лишних сложностей. Соедините несколько видов сыра, распределите начинку по тесту и запекайте до активного плавления и румяной поверхности.

Слоеный пирог с рыбой и рисом

Хрустящая корочка и сочная начинка из рыбы и риса. Универсальный пирог, который легко превращает обычный вечер в маленький праздник. Смешайте рыбу с отварным рисом, приправьте, выложите начинку на тесто и запекайте до готовности теста и сочной текстуры внутри.

Сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг, — смотрите на нашем сайте.

Читайте также
Не проходите мимо этой копеечной банки консервов: рыбная намазка на хлеб из 3 продуктов — некалорийная, много белка и обалденный вкус
Общество
Не проходите мимо этой копеечной банки консервов: рыбная намазка на хлеб из 3 продуктов — некалорийная, много белка и обалденный вкус
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
Семья и жизнь
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом
Семья и жизнь
Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Общество
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепт
рецепты
кулинария
кухня
пироги
выпечка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.