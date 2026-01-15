Нежная выпечка из готового теста: быстрый лоранский пирог по-французски

Больше не нужно замешивать тесто часами: мы берем готовую основу и фокусируемся на божественной начинке, которая покорит любого гурмана.

Для основы возьмите пласт готового песочного или слоеного теста и выложите его в круглую форму, сформировав высокие и ровные бортики. Пока тесто «отдыхает», приготовим начинку. На сковороде обжарьте 300 г свежих шампиньонов с одной нарезанной луковицей до золотистого цвета. Чтобы пирог был по-настоящему сытным, добавьте к грибам 200 г копченой курицы или ветчины, нарезанной соломкой. Выложите эту ароматную смесь на тесто.

В отдельной миске взбейте 3 куриных яйца с 200 мл жирных сливок (от 20%). Добавьте щепотку соли, мускатный орех для аромата и 150 г натертого твердого сыра. Аккуратно залейте грибы сливками, стараясь не выходить за края теста.

Отправляйте шедевр в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. За это время заливка превратится в нежнейшее суфле, а сыр создаст аппетитную шапочку. Дайте пирогу постоять 10 минут после духовки, чтобы начинка стабилизировалась, и нарезайте на порционные кусочки.

Совет: чтобы нижний корж оставался хрустящим, перед выпеканием слегка присыпьте тесто панировочными сухарями — они впитают лишнюю влагу.

