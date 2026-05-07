Жители Одессы нашли на улицах необычные листовки о Зеленском Дроны сбросили листовки о победе над нацизмом на Одессу

В Одессе беспилотники разбросали листовки с призывами помнить историю победы над нацизмом, передает «Страна» со ссылкой на местные паблики. В Сумах также были обнаружены подобные листовки. В них указаны QR-коды и фразы: «Наши деды были братьями в окопах», «История развела нас, но День Победы — это память, которую не разделить».

Также в листовках сказано о «настоящем Зеленском, которым нужно гордиться». Вероятно, речь идет о деде главы Украины Владимира Зеленского, который воевал в Красной армии, либо о Герое Советского Союза участнике Великой Отечественной войны Гаврииле Никитовиче Зеленском. Местные жители обсуждают необычную акцию в соцсетях.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Киев попытается осуществить преступные планы во время празднования Великой Победы, ответные удары могут прийтись и по местам принятия решений. Дипломат также призвала гражданское население и сотрудников дипмиссий покинуть город.

Кроме того, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что угрозы украинского президента в отношении московского парада Победы ускорят его политический крах. По мнению экс-офицера, такие действия вызовут жесткий ответ как со стороны российских военных, так и Запада.