«Напомним вновь»: Захарова осадила «забывшийся» в ненависти Берлин МИД РФ: Берлин забыл, к чему приводит культивирование ненависти к русским

Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским, обусловленное якобы исходящей от них угрозой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Москва напомнит, к чему приводит такая риторика, передает корреспондент NEWS.ru.

А мы помним и напомним вновь, достойно отметим 9 мая, День нашей Великой Победы, — сказала Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Германия постепенно движется к политической модели, близкой к военной диктатуре. По его словам, в стране усиливаются опасные ревизионистские тенденции. Политик подчеркнул, что отражением этой модели стал «одержимый оголтелым реваншизмом и неоколониализмом» режим канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Кроме того, Медведев указал, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, чтобы не допустить повторения ситуации июня 1941 года. Он раскритиковал нынешний германский политический истеблишмент, подчеркнув, что современные немецкие политики увлеклись «игрой в оловянных солдатиков».