Песков назвал один из главных приоритетов для властей России

Обеспечение безопасности граждан государства является абсолютным приоритетом для российских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Все принимаемые властями меры соответствуют законодательству России, передает РИА Новости. В частности, пресс-секретарь упомянул ограничения мобильной связи.

Меры принимаются необходимые. Необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом, — сказал представитель Кремля.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что 9 мая в целях безопасности в столице временно ограничат мобильный интернет, СМС и доступ к белым спискам сайтов. По данным ведомства, ограничения затронут некоторые сервисы связи в день проведения праздничных мероприятий, при этом 7 и 8 мая связь и интернет будут функционировать в штатном режиме.

Ранее Песков назвал своевременной идею прекращения огня 9 мая. По его словам, День Победы — это особый праздник для России, что придает таким предложениям повышенную важность. Представитель Кремля подчеркнул, что гуманитарные инициативы в этот период выглядят очень уместно.