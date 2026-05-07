«Жестко и болезненно»: Вене пообещали суровый ответ за высылку дипломатов Захарова: Россия болезненно ответит Австрии на высылку своих дипломатов

Россия жестко и болезненно ответит на решение Австрии о высылке из страны трех российских дипломатов, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим же интересам.

Объявление Австрией трех дипломатов РФ персонами нон грата абсолютно надуманно. <...> Россия ответит жестко и болезненно, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что двусторонние отношения РФ и Австрии в настоящее время находятся на самом низком уровне за всю современную историю. В российском посольстве считают очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым.

До этого посольство России в Вене направило ноту протеста в МИД Австрии из-за вскрывшихся фактов героизации нацистских коллаборационистов. Согласно заявлению дипмиссии, в стране зафиксировано открытое распространение идеологии бандеровщины при участии местных политиков.