07 мая 2026 в 11:54

«Жестко и болезненно»: Вене пообещали суровый ответ за высылку дипломатов

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия жестко и болезненно ответит на решение Австрии о высылке из страны трех российских дипломатов, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим же интересам.

Объявление Австрией трех дипломатов РФ персонами нон грата абсолютно надуманно. <...> Россия ответит жестко и болезненно, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что двусторонние отношения РФ и Австрии в настоящее время находятся на самом низком уровне за всю современную историю. В российском посольстве считают очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым.

До этого посольство России в Вене направило ноту протеста в МИД Австрии из-за вскрывшихся фактов героизации нацистских коллаборационистов. Согласно заявлению дипмиссии, в стране зафиксировано открытое распространение идеологии бандеровщины при участии местных политиков.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
