День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:00

«Билет в один конец»: Захарова высказалась о мобилизации на Украине

Захарова: Киев отлавливает людей в спортзалах и вручает им билет в один конец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские власти начали отлавливать людей в спортзалах, вручая им билет в один конец, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она указала на попытки Киева провести мобилизацию любыми средствами, в том числе среди женщин, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова сообщила, что в приложении «Резерв+» массово отменяют отсрочки для различных категорий граждан. По ее словам, рейды теперь будут проходить в спортзалах «для охоты за физически здоровыми мужчинами с броней от мобилизации».

Представитель МИД РФ назвала действия Киева геноцидом украинского народа. Она также упомянула «Контракт 18-24» — программу по якобы добровольной отправке на фронт сроком на один год.

Что это такое? Это то самое, что в одной из известных песен называется one way ticket, билет в один конец. Такой вот контракт а-ля [Владимир] Зеленский, — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова обратила внимание на планы создания женской бригады беспилотных войск. Дипломат расценила это как пропаганду и попытку расширить мобилизацию на женщин.

К чему все эти меры? К тому чтобы уничтожить граждан своей собственной страны, — заключила она.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что Киев продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре, пытаясь расширить географию своих атак. По ее словам, за минувшую неделю от обстрелов и ударов украинских БПЛА пострадало около 200 мирных жителей.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Украина
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.