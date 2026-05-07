«Билет в один конец»: Захарова высказалась о мобилизации на Украине

Украинские власти начали отлавливать людей в спортзалах, вручая им билет в один конец, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она указала на попытки Киева провести мобилизацию любыми средствами, в том числе среди женщин, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова сообщила, что в приложении «Резерв+» массово отменяют отсрочки для различных категорий граждан. По ее словам, рейды теперь будут проходить в спортзалах «для охоты за физически здоровыми мужчинами с броней от мобилизации».

Представитель МИД РФ назвала действия Киева геноцидом украинского народа. Она также упомянула «Контракт 18-24» — программу по якобы добровольной отправке на фронт сроком на один год.

Что это такое? Это то самое, что в одной из известных песен называется one way ticket, билет в один конец. Такой вот контракт а-ля [Владимир] Зеленский, — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова обратила внимание на планы создания женской бригады беспилотных войск. Дипломат расценила это как пропаганду и попытку расширить мобилизацию на женщин.

К чему все эти меры? К тому чтобы уничтожить граждан своей собственной страны, — заключила она.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что Киев продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре, пытаясь расширить географию своих атак. По ее словам, за минувшую неделю от обстрелов и ударов украинских БПЛА пострадало около 200 мирных жителей.