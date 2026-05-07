Жители Иркутской области поддержали проект «Живая история России» к 9 Мая

Жители Иркутской области поддержали патриотический проект «Живая история России», приуроченный к 9 Мая, пишет Angarsky со ссылкой на одну из местных жительниц. Об инициативе, запущенной в Челябинске, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. В ходе проекта все желающие собирают старые снимки парадов Победы и других событий военных лет, а затем с помощью ИИ превращают их в короткие видеоролики.

Как будто [в День Победы] время остановилось, и мы снова проживаем тот момент, [отражающий силу и единство страны]. Чувство, которое переполняло наших предков, живет в глубине сердца, ждет своего часа, чтобы проснуться, — прокомментировала проект жительница Иркутска.

Женщина отметила, что с помощью инициативы россияне могут выразить благодарность за возможность жить в этой стране. Уточняется, что к проекту уже присоединились Волгоград, Томск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Иркутск и Воронеж.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что почти все жители России (93%) отмечают День Победы и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Большинство россиян проводят 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов.