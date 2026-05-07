День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:02

Жители Иркутской области поддержали проект «Живая история России» к 9 Мая

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Иркутской области поддержали патриотический проект «Живая история России», приуроченный к 9 Мая, пишет Angarsky со ссылкой на одну из местных жительниц. Об инициативе, запущенной в Челябинске, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. В ходе проекта все желающие собирают старые снимки парадов Победы и других событий военных лет, а затем с помощью ИИ превращают их в короткие видеоролики.

Как будто [в День Победы] время остановилось, и мы снова проживаем тот момент, [отражающий силу и единство страны]. Чувство, которое переполняло наших предков, живет в глубине сердца, ждет своего часа, чтобы проснуться, — прокомментировала проект жительница Иркутска.

Женщина отметила, что с помощью инициативы россияне могут выразить благодарность за возможность жить в этой стране. Уточняется, что к проекту уже присоединились Волгоград, Томск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Иркутск и Воронеж.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что почти все жители России (93%) отмечают День Победы и сохраняют память о Великой Отечественной войне. Большинство россиян проводят 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов.

Регионы
Иркутск
День Победы
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.