Появилась новая информация об атаке ВСУ на Москву

Собянин сообщил о новой атаке ВСУ на Москву

Противовоздушная оборона сбила еще один беспилотник ВСУ в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил глава города.

Ранее Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ. Таким образом, начиная с ночи 7 мая число сбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 32.

Также стало известно, что удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет. Предварительно, обошлось без пострадавших. В здании выбило окна, в том числе вместе с рамами. Повреждения зафиксированы в нескольких квартирах. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Новгородской областями.