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03 июля 2025 в 09:34

Говяжий язык — новый король барбекю: готовлю на мангале крышесносный хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Говяжий язык на гриле — это нечто! Мягкий, сочный, с тонким дымком — совсем не то, что обычно ожидаешь. Такой способ приготовления превращает классический субпродукт в ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

  • говяжий язык — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварить язык с лавровым листом, чесноком и перцем до мягкости.
  2. Очистить, остудить и нарезать ломтями.
  3. Смешать масло, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
  4. Смазать ломти маринадом и дать постоять 15–20 минут.
  5. Обжарить на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны.

Язык получается удивительно нежным и ароматным. Подходит и для пикника, и для ужина на террасе.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
мясо
рецепты
мангалы
гриль
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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