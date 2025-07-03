Говяжий язык — новый король барбекю: готовлю на мангале крышесносный хит

Говяжий язык на гриле — это нечто! Мягкий, сочный, с тонким дымком — совсем не то, что обычно ожидаешь. Такой способ приготовления превращает классический субпродукт в ресторанное блюдо.
Ингредиенты:
- говяжий язык — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отварить язык с лавровым листом, чесноком и перцем до мягкости.
- Очистить, остудить и нарезать ломтями.
- Смешать масло, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- Смазать ломти маринадом и дать постоять 15–20 минут.
- Обжарить на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны.
Язык получается удивительно нежным и ароматным. Подходит и для пикника, и для ужина на террасе.
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